Отзывная кампания затронет около 700 автомобилей Infiniti QX60

Японская премиальная марка Infiniti проведет в России отзывную кампанию для 689 автомобилей. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, она распространится на гибридные машины семейства QX60, которые были произведены с 7 декабря 2014 года по 15 декабря 2020-го.

Причиной отзыва данных транспортных средств служат возможные сбои в работе блока управления гибридной силовой установкой, которые могут привести к самопроизвольному выключению двигателя во время движения автомобиля и включению предупреждающей световой индикации.

На всех автомобилях Infiniti QX60, которые попали под отзывную кампанию, будет произведено обновление программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой (HPCM). Дилеры японского автопроизводителя известят владельцев указанных машин о необходимости проведения соответствующих работ, которые будут осуществляться бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 2 месяца 2022 года в России было реализовано 479 новых автомобилей Infiniti (по данным АЕБ). Это на 69% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

Полный список дилеров Infiniti (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Infiniti