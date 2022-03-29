Aurus запатентовал внешность двух новых моделей

Люксовый бренд Aurus продолжает работать над расширением своей модельной линейки. Так, в открытой базе Роспатента появились охранные документы на новый кабриолет и катафалк российской марки, сообщает портал Autonews.ru.

Впервые кабриолет Aurus появился перед широкой публикой в мае 2019 года на Параде Победы на Красной площади в Москве, а в конце того же года модель получила свидетельство о безопасности транспортного средства. Двухдверный кабриолет построен на базе седана Aurus Senat и имеет схожие габариты – более 5,6 м в длину. Автомобиль укомплектован складным мягким верхом, способным убираться за 30 секунд. Ранее в российской компании заявляли о разработке гражданской версии парадного кабриолета, который должен поступить в свободную продажу.

Информация о создании траурного автомобиля под названием Aurus Lafet появилась весной 2021 года, а осенью того же года катафалк был замечен в Москве на церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Колесная база Aurus Lafet на полметра длиннее, чем у седана Senat (3,8 метра вместо 3,3), а большая часть кузовных панелей изготовлена из углепластика.

Следующей серийной новинкой Aurus должен стать внедорожник Komendant, премьера которого состоится в 2022 году, а производство будет запущено в конце текущего года. Согласно документу в базе Росстандарта, длина автомобиля составит 5380 мм, ширина – 2004 мм, а высота – 1820 мм. Дорожный просвет внедорожника, конструкция которого предусматривает возможность установки бронированных листов, составляет 200 мм. Aurus Komendant получит тот же силовой агрегат, что и седан Senat. Речь идет о гибридной установке на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, действующего в паре с компактным электрическим двигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача агрегатов составляет 598 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Какие автомобили могут появиться на российскмо рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент