Продажи Ford Transit в феврале 2022 года выросли на 65%

Российские дилеры Ford в феврале реализовали 1763 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 65% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи этой модели в нашей стране составили 2768 машин, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 3 марта ушел в простой в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Как отмечается, руководство «Соллерс Форд» предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

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Фото: «Соллерс Форд»