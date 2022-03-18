Ввозную пошлину на электромобили обнулят для стран ЕАЭС, кроме России

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) до 2024 года. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель торгового блока ЕЭК, добавив, что решение вступит в силу через 10 дней с даты публикации.

Однако освободят от уплаты пошлины только граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и/или постоянно живущим в России, не допускается, подчеркнули в ЕЭК.

Применение тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать созданию «окна возможностей» для более широкого распространения таких транспортных средств, а также для их выпуска в ЕАЭС, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Начиная с 2022 года импортная пошлина на ввоз электромобилей в страны союза составляет 15% от таможенной стоимости. До этого с 4 мая 2020-го и до конца 2021 года действовал льготный режим ввоза электромобилей в ЕАЭС, пошлина составляла 0%. Это было сделано для создания стимулов к формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства такой техники в странах Таможенного союза и ее резкого подорожания в результате ослабления нацвалют.

Напомним, в октябре прошлого года совет ЕЭК рассматривал вопрос продления льготного ввозного режима для электромобилей в страны Таможенного союза до 2024 года. Россия тогда выступила против данной инициативы, а для принятия положительного решения ЕЭК все страны–участницы союза должны были проголосовать «за».

В Минпромторге тогда поясняли свою позицию тем, что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них в России. При этом активного производства легковых электромобилей в нашей стране пока нет. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, выражала опасение, что отмена льготы вызовет рост стоимости электромобилей, замедление развития электрозарядной инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств.

Тем не менее, после отмены нулевой пошлины с января 2022-го продажи новых электромобилей продолжили расти, хотя этот сегмент по-прежнему занимает незначительную долю российского авторынка. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первых два месяца текущего года объем российского рынка новых электрокаров составил 565 единиц, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По мнению аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, в текущих реалиях для российского рынка возврат пошлины не будет значимым. Учитывая напряженную ситуацию с предложением автомобилей, возможно, будет повышенный спрос на такую технику, но в масштабах рынка это все равно несущественные объемы.

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