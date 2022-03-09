Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta

Компания Opel движется к выполнению плана по тотальной электрификации. Ранее стало известно, что к 2024 году все ее модели получат гибридные установки, а к 2028 году входящая в альянс Stellantis марка станет поставлять на европейский рынок исключительно «батарейные» машины с запасом хода до 800 км. Теперь же компания раскрыла подробности о ближайших электрических новинках, пишет портал Motor.ru.

Так, первой появится Astra с приставкой «е», характеризующей переход на электротягу. Astra-e увидит свет уже в 2023 году, причем одновременно в кузове хэтчбек и универсал. За ним последуют преемники актуальных Crossland и Insignia – по неподтвержденным данным, оба электрокара появятся до 2025 года. При этом Insignia в третьем поколении сменит форм-фактор и превратится в кроссвэн, а также получит гибридную версию помимо чисто электрической.

Следующей новинкой с нулевым уровнем выбросов станет Manta-e, которая дебютирует в середине десятилетия. Вместо спорткупе, которое выпускалось в 1970-х годах, модель будет представлять собой компактный вседорожник с двумя парами дверей с некоторыми внешними отсылками к классической «двухдверке». По всей вероятности, это будет один из первых автомобилей на новой электрической платформе Stellantis STLA.

Чтобы обеспечить все новые модели аккумуляторами, Opel обзаведется собственным поставщиком. Речь идет о Automotive Cells Company (ACC) – совместном предприятии Stellantis, Opel, Total/Saft и Mercedes-Benz, которая оперирует заводом в немецком Кайзерслаутерне. К 2025 году, когда начнутся поставки, производственную мощность предприятия планируют увеличить до 32 гигаватт-часов в год.

Об особенностях эксплуатации электромобилей читайте в нашем специальном материале.

Фото: Opel