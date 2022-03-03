Южная Корея продолжит поставки автомобилей в Россию

Корейские автомобили наряду с бытовой техникой и электроникой не попадают под действие санкций, поэтому Hyundai, Kia и Genesis с большой долей вероятности будут одними из тех, кто не прекратит свой бизнес на территории России.

Как пишет «Российская газета», Южная Корея добивается исключения из FDPR (правило прямого иностранного продукта), которым предписано получение лицензии правительства США в том случае, если компания производит продукцию за рубежом с использованием американских технологий и поставляет в Россию. Министерство торговли США подтвердило южнокорейской стороне, что, хотя произведенные в Южной Корее автомобили, электронику, бытовую технику и другие потребительские товары «попадают под действие FDPR, в принципе, они являются исключениями» из новых правил, но при условии, если не поставляются для военных нужд РФ.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в России было реализовано 377612 автомобилей корейских марок (Kia, Hyundai и Genesis), что составило 22,6% в объеме российского авторынка. Напомним, в настоящее время концерн Hyundai-Kia производит свои бестселлеры Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X на собственном заводе в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 марта это предприятие находится в простое в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов и планирует возобновить производство 9 марта. Остальные модели Hyundai, Kia и Genesis выпускаются по контрактной сборке на калининградском предприятии «Автотор», который на сегодняшний день продолжает их производство.

Как отмечает генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский, корейские, как и китайские производители наиболее лояльные – они не строят эмоциональных отношений в бизнесе и не очень любят колебаний в своих проектах. Поэтому если они будут ощущать угрозу бизнесу, то выход из ритейла будет поступательным.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что автопроизводители обеих стран отлично понимают, что сложившаяся ситуация – уникальная возможность для них нарастить свои доли на российском рынке.

Подробнее о том, как ситуация вокруг Украины повлияет на российский авторынок, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Kia