Как ситуация вокруг Украины повлияет на российский авторынок?

Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. А какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка? С таким вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- На сегодняшний день автоконцерны не оповещали дилеров о корректировке прайсов из-за обостренной политической ситуации, но в скором времени ожидается повышение цен. Прежде всего, из-за роста курса валют, второй причиной могут стать санкции, наложенные на Россию, из-за которых могут приостановиться или вовсе разорваться контракты на поставку комплектующих из-за рубежа. Уже сейчас их стоимость увеличилась на 20% и это, скорее всего, не предел. С учетом того, что даже локализованные в России бренды по производству авто используют 20 – 40% импортных деталей, рост стоимости их моделей неизбежен.

Кроме того, 28 февраля Центробанк увеличил ключевую ставку по кредитам до 20%, что негативно отразилось на трафике в автосалонах, который и так сократился в январе текущего года из-за роста цен на новые машины. Резкий рост цен в последний день зимы зафиксирован и на вторичном авторынке России – каждый второй продавец накинул к стоимости своего авто по 20 – 30%.

Если автомобиль необходим, не стоит откладывать покупку. В случае, если список санкций, наложенных на Россию, пополниться пунктом о запрете ведения зарубежного бизнеса на территории нашей страны, ассортимент новых машин резко сократится. Опустевшие доли рынка займут корейские и китайские бренды, так что, если в планах купить американский или европейский автомобиль, стоит поторопиться. Хотя склады дилеров начали пополняться после дефицита полупроводников, то сейчас снова встает вопрос, как пополнять склады в случае ограничения в производстве и поставках новых авто.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- В условиях дефицита автомобилей на рынке, резкого скачка курсов валют и общей нестабильной политической ситуации автодилеры вынуждены корректировать ценовую политику и нивелировать свои риски. Сейчас трудно прогнозировать, насколько вырастут цены. Вероятнее всего, подорожают как импортные, так и отечественные автомобили, так как многие комплектующие для российских машин поставляются из-за рубежа. Отметим, что локализованные производства автомобилей также находятся в зависимости от импорта запчастей, что сказывается на их стоимости. Цены на автомобили вряд ли снизятся в ближайшей перспективе, поэтому откладывать покупку автомобиля, чтобы сэкономить, не стоит.

Авторынку предстоит адаптироваться к новым экономическим реалиям – взаимодействие со многими зарубежными партнерами вынужденно приостановлено, ряд автопроизводителей объявил о временной приостановке поставок машин. Следствием может стать затяжной дефицит на российском авторынке, перебои в цепочках поставок, рост цен. Вывод некоторых новых моделей на российский рынок может быть отложен. Конечно, наибольшие проблемы возникнут с западными автопроизводителями. Китайские автобренды в текущих условиях, вероятно, находятся в более выигрышной ситуации. В целом на ситуацию на авторынке будут влиять курсы валют, ключевая ставка ЦБ, поставки новых автомобилей и комплектующих, на которые оказывает воздействие общая политическая ситуация в том числе.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, АГ «АВИЛОН»:

- При текущих обстоятельствах крайне трудно прогнозировать дальнейшее развитие автомобильного рынка. Никакой официальной коммуникации не было, рабочий процесс осуществляется в штатном режиме, без изменений. Ажиотажа со стороны клиентов тоже не наблюдается. Спрос на автомобили находится в пределах нормы, всплесков и каких-либо глобальных изменений на данный момент не зафиксировано.



Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК АВТОDOM:

- Бесполезно сейчас фантазировать, сколько будет стоить рубль через полгода. Но, я думаю, в течение шести месяцев монетарные власти будут удерживать рубль в требуемых диапазонах – все инструменты для этого у нас есть. Если автомобили будут поступать к дилерам, то цена будет повышаться постепенно в среднем на 3 – 4% ежеквартально, даже если не будет роста курса рубля.

Главная сложность – ограничения, которые могут коснуться поставок запчастей и автомобилей на российский рынок. Если таких жестких санкций не будет, то все остальные проблемы решаемы. Повлиять на планы автопроизводителей по выводу новых моделей и дальнейшую деятельность в России могут возможные ограничения по поставкам автомобилей в целом. Если ограничений не будет, и новые модели будут выводиться по согласованным ранее планам, никто не будет прекращать работу в России или сокращать масштабы деятельности.

В случае ограничений в поставках наиболее вероятны проблемы у британских автопроизводителей. Наиболее лояльны китайские и корейские производители, которые не строят эмоциональных отношений в бизнесе и не очень любят колебаний в своих проектах. Поэтому если они будут ощущать угрозу бизнесу, то выход из ритейла будет поступательным.

Тем потребителям, кто думал вчера о покупке автомобиля, необходимо быстрее финализировать свое решение, а в случае с автокредитом лучше оформлять его на более длительный срок с возможностью досрочного погашения. В среднесрочной перспективе инфляция, безусловно, будет выше, чем та процентная ставка, которая будет по кредиту.

Ситуация будет развиваться в зависимости от срока проведения военной операции. Если ее сроки будут очень ограничены, то, скорее всего, через год или полтора общий фон будет более нейтральным по отношению к РФ. Если же она продлится месяц и более, то тогда мы столкнемся с более серьезными последствиями, о которых сейчас даже лучше не думать. Как мне кажется, мы живем в современном и цивилизованном мире, и наша реакция на эту ситуацию тоже очень важна для руководителей страны.