Минимальную планку «налога на роскошь» для автомобилей повысят до 10 млн рублей

Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года. Проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство РФ, сообщает пресс-служба Минпромторга.

При этом согласно требованию действующего на сегодняшний день Налогового кодекса, Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. Как отмечается, в сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей.

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался, и на 1 марта 2022 года в нем оказалось уже 1380 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Стоит отметить, что после повышения минимальной планки «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей список сократится с нынешних 1380 моделей и модификаций до 345 наименований.

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Фото: Bentley