Компания BMW снимет с производства свой первый массовый электрокар – хэтчбек i3 – в июле 2022 года, а не в 2024 году, как предполагалось изначально. По данным источников издания Cars, причина такого решения – BMW i3 устарел морально и, кроме того, обладает слишком высокой себестоимостью из-за сложной конструкции (например, несущей структурой у него является сделанный по космическим технологиям углепластиковый монокок). Прямой замены i3 не планируется, место модели на рынке должны занять уже серийный MINI Cooper SE и перспективный кроссовер BMW iX1, пишет «Российская газета».

Напомним, BMW i3 выпускается с 2013 года, он оснащается электромотором мощностью 170 л.с. или 184 л.с. (версия i3s). Для обеих версий можно заказать двухцилиндровый бензиновый мотор объемом 650 куб.см и мощностью 38 л.с., который работает в режиме генератора, подзаряжающего тяговую батарею, и превращает i3 в последовательный гибрид. Бензобак вмещает 9 л топлива – этого хватает, чтобы удлинить запас хода на 150 км. В России модель официально уже не продается.

О нюансах обладания электрокаром можно прочитать в нашем специальном материале.

Фото: BMW