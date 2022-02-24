Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном

Российские дилеры Genesis начали продажи кроссовера GV80 в новой топовой версии Royal с двумя раздельными мультиконтурными креслами второго ряда. Автомобили в этой комплектации могут быть только шестицилиндровыми: дизельная версия с 3-литровым турбомотором развивает 249 л.с. и 588 Нм, бензиновая модификация с 3,5-литровым двигателем – 379 л.с. и 530 Нм. В первом случае стоимость Genesis GV80 Royal составляет от 7 млн 390 тыс. рублей, во втором – от 7 млн 790 тыс. рублей. Во всех версиях кроссовер стандартно оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Как пишет издание «Авторевю», новая версия Royal пришла на смену исполнению Elite, часть особенностей которой перешла в более скромные комплектации – это обивка сидений кожей Nappa, доводчики дверей, адаптивные фары и адаптивный круиз-контроль. В свою очередь, задним пассажирам Genesis GV80 Royal доступны 9,2-дюймовые индивидуальные дисплеи, имеются беспроводная зарядка для смартфонов, консоль с подстаканниками и сенсорным контроллером для индивидуальных настроек медиасистемы. В стандартное оснащение версии Royal также входят отделка сидений кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, подогрев и вентиляция. Кроме того, такие кроссоверы имеют 22-дюймовые колеса. При этом за 100 тыс. рублей для Genesis GV80 Royal можно заказать третий ряд сидений.
Стоит отметить, что никто из одноклассников GV80 четырехместный салон не предлагает. Раздельные кресла второго ряда с консолью посередине – прерогатива люксовых моделей, таких как Mercedes-Maybach GLS и Bentley Bentayga. Единственный премиум-кроссовер, который бывает шестиместным, это Volvo XC90 стоимостью от 7 млн 746 тыс. рублей.
По итогам 2021 года кроссовер Genesis GV80 стал бестселлером марки на российском рынке – его реализация составила 2498 единиц против 22 машин годом ранее (модель поступила в продажу в декабре 2020-го). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го компания Genesis представила в России универсал G70 Shooting Brake – новую версию спортивного седана G70. В первом полугодии у дилеров также появится флагманский представительский седан G90 нового поколения.
Автомобили Genesis (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.
Фото: Genesis