Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном

Российские дилеры Genesis начали продажи кроссовера GV80 в новой топовой версии Royal с двумя раздельными мультиконтурными креслами второго ряда. Автомобили в этой комплектации могут быть только шестицилиндровыми: дизельная версия с 3-литровым турбомотором развивает 249 л.с. и 588 Нм, бензиновая модификация с 3,5-литровым двигателем – 379 л.с. и 530 Нм. В первом случае стоимость Genesis GV80 Royal составляет от 7 млн 390 тыс. рублей, во втором – от 7 млн 790 тыс. рублей. Во всех версиях кроссовер стандартно оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Как пишет издание «Авторевю», новая версия Royal пришла на смену исполнению Elite, часть особенностей которой перешла в более скромные комплектации – это обивка сидений кожей Nappa, доводчики дверей, адаптивные фары и адаптивный круиз-контроль. В свою очередь, задним пассажирам Genesis GV80 Royal доступны 9,2-дюймовые индивидуальные дисплеи, имеются беспроводная зарядка для смартфонов, консоль с подстаканниками и сенсорным контроллером для индивидуальных настроек медиасистемы. В стандартное оснащение версии Royal также входят отделка сидений кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, подогрев и вентиляция. Кроме того, такие кроссоверы имеют 22-дюймовые колеса. При этом за 100 тыс. рублей для Genesis GV80 Royal можно заказать третий ряд сидений.