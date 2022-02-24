Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном | АВТОСТАТ

Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном

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Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном

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Российские дилеры Genesis начали продажи кроссовера GV80 в новой топовой версии Royal с двумя раздельными мультиконтурными креслами второго ряда. Автомобили в этой комплектации могут быть только шестицилиндровыми: дизельная версия с 3-литровым турбомотором развивает 249 л.с. и 588 Нм, бензиновая модификация с 3,5-литровым двигателем – 379 л.с. и 530 Нм. В первом случае стоимость Genesis GV80 Royal составляет от 7 млн 390 тыс. рублей, во втором – от 7 млн 790 тыс. рублей. Во всех версиях кроссовер стандартно оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Как пишет издание «Авторевю», новая версия Royal пришла на смену исполнению Elite, часть особенностей которой перешла в более скромные комплектации – это обивка сидений кожей Nappa, доводчики дверей, адаптивные фары и адаптивный круиз-контроль. В свою очередь, задним пассажирам Genesis GV80 Royal доступны 9,2-дюймовые индивидуальные дисплеи, имеются беспроводная зарядка для смартфонов, консоль с подстаканниками и сенсорным контроллером для индивидуальных настроек медиасистемы. В стандартное оснащение версии Royal также входят отделка сидений кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, подогрев и вентиляция. Кроме того, такие кроссоверы имеют 22-дюймовые колеса. При этом за 100 тыс. рублей для Genesis GV80 Royal можно заказать третий ряд сидений.

Genesis GV80 получил новую топ-версию с четырехместным салоном

Стоит отметить, что никто из одноклассников GV80 четырехместный салон не предлагает. Раздельные кресла второго ряда с консолью посередине – прерогатива люксовых моделей, таких как Mercedes-Maybach GLS и Bentley Bentayga. Единственный премиум-кроссовер, который бывает шестиместным, это Volvo XC90 стоимостью от 7 млн 746 тыс. рублей.

По итогам 2021 года кроссовер Genesis GV80 стал бестселлером марки на российском рынке – его реализация составила 2498 единиц против 22 машин годом ранее (модель поступила в продажу в декабре 2020-го). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го компания Genesis представила в России универсал G70 Shooting Brake – новую версию спортивного седана G70. В первом полугодии у дилеров также появится флагманский представительский седан G90 нового поколения.

Автомобили Genesis (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Genesis

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиновые опцииsuvпремиум-маркикроссоверыgenesisgenesis gv80

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