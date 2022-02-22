АВТОВАЗ представил обновленную LADA Vesta

Завод «LADA Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta – первым серийным автомобилем стал универсал LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью «Гарфилд». Информация об интерьере автомобиля, комплектациях, ценах и дате начала продаж будет представлена позже, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Что касается внешних изменений LADA Vesta, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари.
Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA.
Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.
Среди систем безопасности рестайлинговой LADA Vesta, стоит отметить дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России – реализация вазовского флагмана увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.
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Фото: АВТОВАЗ