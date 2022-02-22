АВТОВАЗ представил обновленную LADA Vesta

Завод «LADA Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta – первым серийным автомобилем стал универсал LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью «Гарфилд». Информация об интерьере автомобиля, комплектациях, ценах и дате начала продаж будет представлена позже, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Что касается внешних изменений LADA Vesta, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари.

Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA.