В Европе начались продажи гибридного Jeep Grand Cherokee

Компания Jeep выводит на европейский рынок новый Grand Cherokee 4xe, мировая премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Таким образом, теперь в модельном ряду Jeep представлены электрифицированные версии всех моделей SUV, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первой доступной для заказа версией станет Exclusive Launch Edition, которая отличается расширенной стандартной комплектацией. Впервые на модели Grand Cherokee установлены легкосплавные колесные диски с комбинированной отделкой (окраска и полировка) посадочным диаметром 21 дюйм. Они расширяют колею колес, а черная крыша, контрастирующая с остальной окраской кузова, визуально занижает его формы и подчеркивает задние спойлеры на вертикальной стойке. Модель предлагается в четырех варианта цвета: Diamond Black (черный), Bright White (белый), Velvet Red (красный), Baltic Grey (серый). Все они поставляются с черной крышей и хромированными деталями.

Отличительными чертами отделки салона стали вставки из орехового дерева, а также обивка дверных панелей и сидений кожей Palermo. Сиденья водителя и переднего пассажира регулируются электроприводом по 16 параметрам. Они дополнены поясничным подпором, функциями памяти положения и массажа. Задние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией. В переднюю панель встроены новые узкие дефлекторы четырехзонной системы кондиционирования воздуха, новая центральная консоль, система беспроводной зарядки и 10-дюймовые цифровые дисплеи (дисплей приборной панели и дисплей аудиосистемы), а также эксклюзивный 10,25-дюймовый интерактивный дисплей для переднего пассажира. Для дополнительной персонализации салона предусмотрен набор полностью настраиваемых светодиодных фонарей с режимами «день/ночь» и система фоновой подсветки с пятью оттенками свечения.

В стандартное оснащение версии Exclusive Launch Edition входят новый активный ассистент движения 2-го уровня (L2), при работе которого водитель должен держать руки на руле и контролировать глазами дорожную обстановку, новый 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, эксклюзивный дисплей переднего пассажира для отображения: навигационных данных, изображения с камеры и данных информационно-развлекательной системы; а также новое цифровое зеркало заднего вида. Кроме того, новинка получила полностью светодиодные фары, систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, камеру ночного видения и систему предупреждения фронтального столкновения, действующую во всем диапазоне скоростей и дополненную функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

За возможности подключения в Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition отвечает последняя версия информационно-развлекательной системы Uconnect 5, включающая в себя четыре 10-дюймовых дисплея. Среди возможностей Uconnect стоит отметить сервисы, связанные с движением на электротяге и обеспечивающие продвинутое подключение.

Силовая установка первой гибридной модели Grand Cherokee с возможностью зарядки аккумулятора от сети имеет мощность 380 л.с. и крутящий момент 637 Нм. Запас хода на электротяге составляет 51 км, есть три режима движения (гибридный, электроприводной и режим экономии заряда аккумулятора). Внедорожник оснащен системой полного привода Quadra-Drive II, пневматической подвеской и системой управления с учетом дорожного покрытия Selec-Terrain с пятью режимами движения (автоматический, лед, песок/грязь, камни и спорт).

Во сколько обходится содержания автомобилей Jeep (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Jeep