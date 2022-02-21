Новый Mitsubishi Outlander будет выпускаться в России

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения, представленный в феврале прошлого года, будет выпускаться в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, однако сроки появления новинки на российском рынке он не раскрыл.

Напомним, на сегодняшний день в нашей стране доступен обновленный Mitsubishi Outlander третьего поколения. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 146 и 167 л.с. Стоимость модели составляет от 1 млн 959 тыс. рублей.

Что касается новинок от Mitsubishi в 2022 году, в первом квартале на российском рынке стартуют продажи Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем, которые ранее оснащались мультимедиа с Яндекс.Авто. Также в первом квартале у дилеров станет доступен внедорожник Pajero Sport с задним спойлером, доступным уже в базовом оснащении бензиновых и дизельных версий комплектаций Instyle и Ultimate. Весной поклонников кроссовера Outlander ожидают сразу две новинки: новая версия Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate+ и специальная серия Mitsubishi Outlander Black Edition на базе полноприводной версии 2.0 Instyle, выполненная в черном цвете.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi