Hyundai представила в России новый минивэн Staria

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила в России новый минивэн Staria, который пришел на смену предыдущему поколению модели H-1. По словам управляющего директора компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, благодаря полному приводу и VIP-салону, которых у предшественника не было, новый Staria не только сохранит потребительскую аудиторию H-1, но и сможет отнять покупателей у премиальных моделей. В результате продажи новинки вырастут как минимум вдвое по сравнению с Hyundai H-1.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», в России минивэн Hyundai Staria будет доступен в трех основных версиях: в 8-местном исполнении (от 2 млн 999 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. рублей, в зависимости от комплектации), в 7-местной топовой модификации бизнес-шаттла Staria Premium (от 4 млн 049 тыс. рублей до 4 млн 169 тыс. рублей, в зависимости от двигателя и типа привода), а также в виде коммерческого грузового фургона (от 2 млн 149 тыс. рублей до 2 млн 449 тыс. рублей, в зависимости от комплектации). Размеры новинки составляют 5253 мм х 1997 мм х 1990 мм при колесной базе 3273 мм. Грузовой объем багажника составляет 831 л, максимальный – порядка 4000 л при сложенных задних сиденьях.

Новый минивэн Hyundai Staria оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем CRDi мощностью 177 л.с. или бензиновым мотором Smartstream G3.5, развивающим 249 л.с. В России пассажирские версии минивэна Staria будут оснащены только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, грузовая модификация Staria Van будет также доступна с 6-ступенчатой «механикой». Дизельная версия минивэна Staria будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, в то время как бензиновая модификация модели и фургон Staria Van будут доступны только с передним приводом.

Минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в салоне.

Интерьер минивэна Staria получил цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai