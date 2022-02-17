Mitsubishi Outlander и Pajero Sport получили новую мультимедиасистему

Компания Mitsubishi расширила перечень комплектаций кроссовера Outlander и внедорожника Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect, пришедшей на смену мультимедиа Яндекс.Авто. Производство таких автомобилей уже стартовало на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба японской марки.

В первом квартале 2022 года клиентам станут доступны Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем в комплектациях Intense+ и Instyle, которые ранее оснащались мультимедиа с Яндекс.Навигатором. Последняя версия приложения Яндекс.Навигатор совместима с Mitsubishi Connect на базе платформ Apple Carplay и Android Auto. Поэтому теперь владельцы Outlander и Pajero Sport могут пользоваться всеми возможностями приложения непосредственно через экран своей мультимедийной системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Mitsubishi реализовали 2054 автомобиля – в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Бестселлером марки в нашей стране является кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 93% и составили 1155 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 446 реализованных автомобилей против 31 машины годом ранее. Третье место в рейтинге продаж занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 369 покупателей (+62%).

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.



Фото: Mitsubishi