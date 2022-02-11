В Россию будут поставлять Mercedes-Benz С-Class африканского производства

Российские дилеры Mercedes-Benz в конце прошлого года начали продажи седанов C-класса нового поколения. Первые партии машин привезли из Германии, и это были в основном демонстрационные автомобили. А вот клиентские седаны, по данным портала Wroom.ru, будут поставлять в Россию из Южно-Африканской Республики. Последние годы завод в ЮАР, в городе Ист-Лондон, выпускает «C-классы» для американского и азиатского рынков, а теперь здесь выпускают автомобили и для нашей страны.

На сегодняшний день Mercedes-Benz С-Class пятого поколения предлагается в России с безальтернативным четырехцилиндровым бензиновым турбмомотором M 254 рабочим объемом 1,5 л, который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией 9G-Tronic. Начальная версия седана С180 со 150-сильным двигателем предлагается исключительно в заднеприводном исполнении стоимостью 3 млн 730 тыс. рублей. На ступень выше стоит вариант С200 с мотором мощностью 197 л.с. и полным приводом 4Matic по цене от 4 млн 240 тыс. рублей.

Новый Mercedes-Benz C-Class доступен на российском рынке в двух комплектациях – Sport и Sport Plus с опциональным спортпакетом AMG Line, в который входят заниженная на 15 мм подвеска, особый внешний стайлинг, 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна от спортивного AMG-подразделения, а также трехспицевый мультируль с сенсорными тачпадами на спицах для управления медиасистемой и цифровой приборной панелью.

Базовое оснащение модели включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 11,9-дюймовым экраном-планшетом, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, камеру заднего вида, полностью диодные адаптивные фары матричного типа, подогрев передних сидений и систему автоматической парковки. Салон отделан искусственной кожей в сочетании с микрофиброй.

Как сообщалось ранее, позже до российского рынка доберутся версии Mercedes-Benz C-Class с 2,0-литровым бензиновым мотором, а вот дизельные и гибридные седаны Mercedes-Benz поставлять в Россию не планирует. В 2022 году гамма также должна пополниться «заряженным» C 63 AMG.

Напомним, новый Mercedes-Benz C-Class был представлен в феврале 2021 года. Рельефный капот и форма головной оптики роднит компактный седан с флагманским S-Class. Длина седана C-Class нового поколения составила 4751 мм, что на 65 мм больше по сравнению с предшественником, а размер колесной базы вырос на 25 мм – до 2840 мм. Новый Mercedes-Benz C-Class получил совершенно новую четырехрычажную переднюю подвеску и многорычажку сзади.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке? Это подскажет «Календарь новинок»!

Фото: Mercedes-Benz