Opel начал производство новой Astra, которая появится в России

Компания Opel начала производство хэтчбека Astra шестого поколения на своем головном заводе в Рюссельсхайме. Модель вернется в Россию во второй половине этого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, новая Astra станет ключевым элементом стратегии электрификации Opel в 2022 году. Новая пятидверная Astra поступит к клиентам уже весной и сначала будет предлагаться в виде подключаемого гибрида, а в 2023 году программу пополнит Astra-e с приводом от электрической батареи.

Новая Opel Astra отличается купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Новинка базируется на третьем поколении модульной платформы EMP2. Длина автомобиля составляет 4374 мм, ширина – 1860 мм. Таким образом, новое поколение Astra всего на 4 мм длиннее, чем раньше, однако благодаря короткому переднему свесу обладает колесной базой 2675 мм (+13 мм). Трансформируемый багажный отсек пятиместного автомобиля оснащен регулируемым полом и обладает вместимостью до 422 л.

Шестое поколение Opel Astra дебютирует с новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor, а также с последней версией матричных фар Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами. Салон автомобиля отличают полностью цифровую приборную панель Pure Panel с широкоформатными дисплеями и интуитивным управлением, а также эргономичные активные сиденья с отделкой из кожи или алькантары по выбору. В числе инновационных систем новинка получила круиз-контроль с функцией Stop-and-go, проекционный дисплей, систему частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 и различные системы, которые облегчают процесс парковки и маневрирование в городском потоке транспорта.

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Фото: Opel