Peugeot 308 получит электрическую версию в 2023 году

Компания Peugeot готовится к запуску полностью электрического 308, который получит привычное для батарейных версий название с приставкой «е» – e-308. По данным издания Autocar, электрический вариант выйдет в обоих типах кузова (хэтчбек и универсал), получит более мощную силовую установку и увеличенный запас хода по сравнению с «младшим» e-208. На конвейер e-308 встанет летом 2023 года, пишет портал Motor.ru.

Подобно другим моделям Peugeot, электромотор, бортовое зарядное устройство и тепловой насос e-308 будут размещены под капотом. Тяговую батарею установят под полом, в основном под сиденьями, что позволит сохранить пространство в салоне и в багажнике.

Peugeot e-308 будет безальтернативно переднеприводным и получит только один вариант силовой установки: речь идет о единственном электромоторе мощностью 154 л.с. (269 Нм) – на 20 л.с. больше, чем у e-208. Запитываться двигатель будет от модернизированного аккумулятора емкостью 50 кВт-ч, который обеспечит около 402 км хода.

В Peugeot отмечают, что на гибридные версии 308 уже приходится 20% заказов, что внушает оптимизм по поводу вывода на рынок еще одного «зеленого» варианта. Помимо этого, решение оснащать модели сразу несколькими видами силовых агрегатов – ДВС, гибридными установками и электромоторами – оказалось «коммерчески успешным».

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Фото: Peugeot