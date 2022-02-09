Jeep Wrangler получил «пляжную» спецверсию

Внедорожник Jeep Wrangler 2022 модельного года получил на американском рынке версию High Tide. Первые 500 экземпляров Wrangler High Tide будут выпущены ограниченной серией в исполнении Jeep Beach, посвященном ежегодному мероприятию Jeep Beach Week в Дейтона-Бич (Флорида). Стоимость такого автомобиля начинается от 49240 долларов, сообщает пресс-служба американской марки.

Jeep Wrangler High Tide 2022 модельного года, созданный на базе модификации Sport S с 3,6-литровым Pentastar V6 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, отличают пакет Xtreme Recon, 35-дюймовые шины BF Goodrich, колесные диски с посадочным диаметром 17 дюймов и шириной 8 дюймов (с замками Beadlock), заводской лифт подвески на 38 мм, специально настроенные амортизаторы, расширители колесных арок, жесткий верх в цвет кузова, откидная крыша Sunrider для жесткого верха, светодиодные передние и противотуманные фары, декали High Tide на капоте. Для Wrangler High Tide доступны пять цветов кузова, включая новый желтый оттенок High Velocity.

По итогам 2021 года российские дилеры Jeep реализовали 1612 внедорожников, что на 2% выше показателя годичной давности. При этом наибольший рост продаж показал флагманский Grand Cherokee – на 60%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022 года поступит в продажу внедорожник Jeep Wrangler 2022 модельного года, а в июне у российских дилеров ожидается обновленный кроссовер Jeep Compass MCA, который получит новые моторы. В конце третьего квартала 2022 года в нашей стране появится Jeep Grand Cherokee нового поколения, который впервые в истории модели будет доступен как с шести-, так и с семиместной компоновкой салона.

Полный список дилеров Jeep (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Jeep