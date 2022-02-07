Chrysler возродил модель Airflow в виде электромобиля

Компания Chrysler возродила модель Airflow в виде электромобиля, представив концепт-кар с историческим именем. Напомним, оригинальный Chrysler Airflow выпускался с 1934 по 1937 годы, пишет газета «Коммерсант».

Серийный электромобиль по мотивам Chrysler Airflow Concept появится в 2025 году. Новинка построена на платформе STLA Large и имеет два 204-сильных электромотора, обеспечивающих полный привод. Заявлен запас хода от 560 до 640 км, а также фирменный автопилот STLA AutoDrive уровня автономности Level 3.

Электромобиль получил четырехместный салон с раздельными креслами, а также фирменную архитектуру STLA SmartCockpit, которая подразумевает отдельные экраны и веб-камеры для каждого пассажира. Предусмотрена операционная система STLA Brain для работы с бортовой электроникой.

Как заявила глава Chrysler Кристин Фьюэлл, планируется, что модельная линейка бренда, которая на сегодняшний день состоит из седана 300 и семейного минивэна Pacifica, к 2028 году будет включать две - три модели электромобилей, включая минивэн.

Какие еще электрокары могут появиться на российском рынке - смотриет в «Календаре новинок».

Фото: Chrysler