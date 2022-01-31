Volkswagen отзывает в России 445 кроссоверов Tiguan

Компания «Фольксваген Груп Рус» 28 января объявила об отзыве 445 кроссоверов Volkswagen Tiguan, реализованных c 2018 года. На автомобилях Tiguan, выпущенных в определенный период, в результате отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля, сообщает пресс-служба Росстандарта. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП. На соответствующих автомобилях будет проведена проверка тягово-сцепного устройства, при необходимости произведена замена поворотного модуля ТСУ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году начнется информирование автовладельцев посредством проактивного сервиса на портале «Госуслуги» о необходимости прохождения отзывной кампании. Также в этом году Росстандартом запланировано налаживание передачи сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством «витрины данных» в Национальной системе управления данными. В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.

Напомним, что с 1 июля 2021 года автопроизводители начали загрузку «исторических» данных (за период с 2017 года по текущий момент) по отзывным программам в цифровую систему Росстандарта. Согласно имеющейся актуальной статистике, сформированной в системе автопроизводителями, за указанный период под различные отзывные программы попало 6 млн 838 тыс. 301 транспортное средство (около 16% парка транспортных средств в России).

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: Volkswagen