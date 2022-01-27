Volkswagen Touareg получил обновленное оснащение

Компания Volkswagen расширила линейку базового и опционального оснащения Touareg 2022 модельного года. На российском рынке флагманский внедорожник доступен с полным приводом 4Motion и дизельным двигателем мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель представлена в двух комплектациях: Business (от 5 млн 587 тыс. руб.) и Exclusive (от 6 млн 204 тыс. 100 руб.), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

С января 2022 года в базовое оснащение Touareg версии Business R-Line входит пакет «IQ.Light», который включает матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, систему динамического управления дальним светом «Dynamic Light Assist», светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота и омыватель фар. Также для Touareg в исполнении Business теперь в качестве опции предлагается пакет «IQ.Drive Плюс», в которых входит ассистент движения в пробке «Traffic Jam Assist», электронный ассистент движения на перекрестке «Front Cross Traffic Assist», система автоматического пилотирования «Travel Assist", система удержания в полосе «Lane Assist» и ассистент аварийной остановки «Emergency Assist», проактивная система защиты пассажиров, 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости, система мониторинга слепых зон «Side Assist» c функцией предупреждения о столкновении при движении задним ходом «Rear Traffic Alert» и мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом и подрулевыми переключателями передач.

Volkswagen Touareg в исполнении Exclusive теперь в базовом оснащении оборудуется пакетом «Безопасность», в который входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира (пассажирская подушка - с отключением), коленные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности спереди и сзади. Кроме того, теперь опционально Touareg комплектуется фаркопом с электроприводом и системой помощи при маневрировании с прицепом «Trailer Assist».

Для обеих комплектаций Volkswagen Touareg предлагается три стилевых направления: Atmosphere, Elegance и R-Line. Облик внедорожника в стилевых направлениях Atmosphere и Elegance дополнен хромированными трапецевидными концевыми секциями выхлопных труб, хромированной решеткой радиатора, бамперами в цвет кузова, хромированными молдингами в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике, стальной защитной накладкой на пороге багажника, металлическими накладками на пороги cпереди и сзади, а также хромированной окантовкой боковых стекол.

Спортивную мощь стилевого направления R-Line подчеркивают бамперы R-Line в цвет кузова, хромированная решетка радиатора R-Line, металлические накладки на пороги с логотипом R-Line спереди, отделка потолка черного цвета, отделка центральной консоли черным лакированным или серебристым цветом, а также обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей «Vienna» с логотипом R-Line спереди. Для Touareg в стилевом направлении R-Line предлагается дизайн-пакет Black Style (базовое оснащение для Exclusive и опция для Business), который включает в себя черную глянцевую окантовку боковых стекол, черные глянцевые корпуса боковых зеркал, черный воздухозаборник, затемненные светодиодные задние фонари c динамическим сигналом поворота, черную глянцевую решетку радиатора R-Line и обивку внутренних боковин и центральной части сидений кожей «Savona» c логотипом R-Line спереди.

Во сколько обойдется содержание этого или другого автомобиля сегмента SUV (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Volkswagen