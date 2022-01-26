Объявлены цены на обновленные BMW 8 cерии в России

Компания BMW представила обновленные BMW 8 серии, производство которых стартует в марте 2022 года. Обновленный BMW 8 серии Coupe доступен по цене от 8 млн 330 тыс. рублей, BMW 8 cерии Cabrio – от 9 млн 270 тыс. рублей, BMW 8 cерии Gran Coupe – от 8 млн рублей. Обновленный BMW M8 Coupe стоит от 12 млн 320 тыс. рублей, BMW M8 Cabrio – от 13 млн 300 тыс. рублей, BMW M8 Gran Coupe – от 11 млн 730 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Все варианты исполнения BMW 8 cерии Coupe, BMW 8 cерии Cabrio и BMW 8 cерии Gran Coupe теперь уже в стандартном оснащении содержат пакет M Sport, который включает в себя аэродинамические элементы в области переднего и заднего бамперов, а также боковых порогов. Массивные воздухозаборники в переднем бампере дополнены горизонтальными ламелями, а диффузор заднего бампера выполнен в цвете Dark Shadow. Спортивный стиль обновленных моделей подчеркивают дизайн экстерьера M Shadow Line, 19-дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke и тормозная система M Sport с суппортами синего цвета, которые теперь также включены в стандартное оснащение.

Обновленные модели линейки M Performance, к которым относятся BMW M850i ​​xDrive Coupe, BMW M850i ​​xDrive Cabrio и BMW M850i ​​xDrive Gran Coupe, впервые получили аэродинамически оптимизированные боковые зеркала M особой формы, которые ранее были индивидуальной особенностью спорткаров BMW M8. Модели линейки BMW M8, в свою очередь, отличаются стандартным дизайном экстерьера M Shadow Line с расширенной отделкой и доступными в качестве опции лазерными фарами в дизайне M Shadow Line, который также предлагается для этих моделей впервые.

Особенностью дизайна всех обновленных BMW 8 серии стала фирменная решетка радиатора с подсветкой BMW Iconic Glow, которая включена в список стандартного оснащения. Она активируется как автоматически в момент открытия автомобиля, так и вручную по желанию владельца. Внутренняя часть решетки радиатора BMW выполнена в новом дизайне с U-образным профилем ламелей, а решетки моделей M Performance дополнены фирменной эмблемой BMW M.

Экстерьер обновленных BMW 8 cерии можно опционально дополнить 20-дюймовыми легкосплавными дисками в новых вариантах дизайна M и BMW Individual в сочетании с разноразмерными шинами. Колесные диски М диаметром 20 дюймов входят в стандартное оснащение всех обновленных моделей линейки BMW M8.

Интерьер обновленных BMW 8 cерии отличают многофункциональные сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировками и функцией памяти для сиденья водителя, а также расширенная отделка кожей Merino BMW Individual для всех вариантов исполнения модели. BMW Live Cockpit Professional теперь включает в себя цифровую приборную панель в сочетании с увеличенным центральным дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Помимо мультимедийных возможностей BMW Live Cockpit Professional содержит навигационную систему BMW Maps, голосовой помощник BMW Intelligent Personal Assistant, проекционный дисплей BMW и поддержку беспроводного соединения со смартфоном. Пакет M Sport включен в стандартную комплектацию всех обновленных моделей BMW 8 серии. В моделях линейки M Performance дизайн интерьера дополняется ремнями безопасности с акцентами в фирменных цветах BMW M.

Все без исключения модификации обновленных BMW 8 cерии Coupe, BMW 8 cерии Cabrio и BMW 8 cерии Gran Coupe, представленные в России, обеспечивают этим спортивным автомобилям высочайшие динамические характеристики и дарят фирменное удовольствие от управления BMW.

Что касается моторной гаммы, рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo объемом 3,0 л в моделях BMW 840i ​​xDrive Coupe, BMW 840i ​​xDrive Cabrio и BMW 840i ​​xDrive Gran Coupe развивает 340 л.с. Исполнения BMW 840d ​​xDrive Coupe и BMW 840d ​​xDrive Gran Coupe оснащены дизельным двигателем мощностью 320 л.с. На вершине гаммы расположились модели BMW M850i ​​xDrive Coupe, BMW M850i ​​xDrive Cabrio и BMW M850i ​​xDrive Gran Coupe с двигателем V8 объемом 4,4 л и мощностью 530 л.с. На ускорение до 100 км/ч обновленный BMW M850i ​​xDrive Coupe тратит 3,7 секунды. Особое место в линейке BMW 8 серии и модельном ряду BMW M занимают BMW M8 Coupe, BMW M8 Cabrio и BMW M8 Gran Coupe, которые содержат в себе гоночные технологии шасси. В исполнении Competition двигатель V8 рабочим объемом 4,4 л с технологией M TwinPower Turbo развивает мощность 625 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Нм. В сочетании с системой полного привода M xDrive это позволяет модели BMW M8 Competition Coupе выполнять разгон до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.

Фото: BMW