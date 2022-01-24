Volkswagen снял с производства старейший европейский седан

Компания Volkswagen сняла с производства старейший европейский седан – четырехдверный Passat отправлен в отставку после 33 лет производства. Таким образом, теперь покупатели могут либо заказать универсал Passat Variant, либо переплатить за «родственный» лифтбек Arteon, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Volkswagen предлагал покупателям Passat право выбора типа кузова с момента запуска модели первого поколения в 1973 году. Первые 15 лет Passat выпускался в форм-факторе трехдверного хэтчбека, пятидверного лифтбека или универсала, а с 1988-го гамма состояла из седанов и универсалов.

В прошлом году Volkswagen отправил в отставку американский Passat, так что отныне седан с культовым именем продается только в Китае. Ставка на универсал в Европе обусловлена более высоким спросом на двухобъемную модель и стремлением Volkswagen оптимизировать модельную линейку.

Стоит отметить, что пока европейцам предлагают выбирать из двух соразмерных универсалов – вместе с Passat Variant продается Arteon Shooting Brake. Однако по неофициальным данным, дни семейства Arteon сочтены – в 2023 году выйдет универсал Passat B9 на платформе MQB, который заменит и текущий Passat Variant, и Arteon с обоими типами кузова.

В том же 2023 году дебютирует серийная версия электрического премиум-универсала Aero B – новинка разделит платформу MEB с Volkswagen ID.3 и ID.4, но предложит более вместительный салон. В перспективе именно семейство Aero B придет на смену классическому топливному Passat.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen