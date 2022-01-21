Tesla Cybertruck получит версии разных размеров

Электрический пикап Tesla Cybertruck получит две версии, который будут отличаться друг от друга габаритными размерами. По данным источника портала Insideevs, размер компактной модели будет на 15-20% меньше стандартного электрокара.

Премьера Cybertruck должна состояться в марте нынешнего года. Источник утверждает, что внешне электрический пикап будет отличаться от прототипа, который был показан ранее. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет портал Autonews.ru.

В свою очередь, в конце прошлого года глава американской компании Илон Маск рассказал, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. По словам топ-менеджера, именно такая модификация первой появится в продаже. Причем она будет самой дорогой версией Tesla Cybertruck. Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.

Концептуальная версия нового Tesla Cybertruck была представлена в ноябре 2019 года, а его серийное производство должно было начаться до конца 2021 года. Однако, по данным Reuters, это дата была в очередной раз перенесена, и теперь сборка машины, как ожидается, стартует в первом квартале 2023 года.

Добавим также, что в том же 2023 году глава компании Tesla Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок рекордные 936172 машины, что в два раза превышает показатель годичной давности. В частности, Tesla реализовала 911208 электромобилей Model 3 и Y – это вдвое больше, чем за 2020 год. Поставки Model S и X в то же время упали в 2,2 раза и составили 24964 единиц. Производство электромобилей Tesla по итогам 2021-го увеличилось в 1,8 раза до 930422 машин. Больше всего Tesla выпустила электромобилей Model 3 и Y – 906032 щтуки, а Model S и X – 24390 автомобилей. Таким образом, американской компании удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей. Собственные разработки ПО помогли Tesla гораздо лучше адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Insideevs.com