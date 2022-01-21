DAF продолжает развивать дилерскую сеть в России

Дилерская сеть DAF в России продолжает расти и развиваться. За прошедший год к ней присоединились три новые станции в ключевых для компании городах: Красноярске, Ижевске и Пензе. Завершены реконструкция и расширение центров DAF в Краснодаре, Владивостоке и Барнауле, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Таким образом, на начало 2022 года дилерская сеть DAF в России насчитывает 30 дилерских центров в 27 городах, из них 11 сервисных партнеров и 19 полноценных дилеров по продажам и обслуживанию техники DAF.

Напомним, в начале 2021 года официальным дилером DAF стал автотехцентр «Трак 24», специализирующийся на обслуживании и ремонте грузовых автомобилей. Предприятие находитсяна первой линии федеральной автомобильной дороги Р 255 «Сибирь», проходящей по территории Красноярского края, Кемеровской, Томской, Новосибирской и Иркутской областей, а также входящей в состав маршрута АН6 Международной азиатской сети (Asian Highway 6). Подобное расположение в непосредственной близости от трассы обеспечивает удобный заезд большегрузного транспорта. Большая сервисная зона, занимающая площадь 1500 кв.м, включает 20 постов, в том числе 2 мойки, а также 7 постов со сквозным проездом. Широкий ассортимент запасных частей DAF и TRP в наличии позволяет оперативно выполнить ремонт грузовой техники и тем самым минимизировать простои автомобилей. Охраняемая автостоянка, а также гостиница и кафе, находящиеся на территории центра, обеспечат комфорт транзитных грузоперевозчиков.

Ижевск стал первым городом в Удмуртии, в котором для клиентов DAF распахнул свои двери сервисный центр «Лидер Трак». Компания оказывает полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию грузовиков, а также занимается кузовным ремонтом. Новая станция оборудована шестью постами и мойкой, позволяющей обслуживать один тягач с прицепом либо два тягача без прицепа одновременно. Благодаря постоянному наличию на складе более 50 тыс. позиций запасных частей, техническое обслуживание и текущий ремонт большегрузной техники выполняются оперативно и без простоев. До конца 2023 года вблизи федеральной трассы компания планирует открыть новую станцию. Предприятие площадью не менее 3500 кв.м будет вмещать 36 постов для обслуживания грузовых автомобилей без прицепов. Здесь же будет организован кузовной цех с покрасочной зоной, оснащенный самым современным оборудованием.

В начале января 2021 года компания «Приволжье-ТрансСервис НН», официальный дилер DAF с 2013 года, открыла в Пензе, в непосредственной близости от трассы M5, сервисную станцию по обслуживанию гарантийных и постгарантийных грузовиков нидерландской марки. На площади 1000 кв.м расположены мойка, 10 постов, на которых одновременно могут обслуживаться до 15 грузовых автомобилей. На станции, оснащенной современным оборудованием для проведения в том числе сложного ремонта, работают прошедшие специальную подготовку и обучение сотрудники.

«Мы видим большой потенциал в Уральском, Северо-Западном и Центральном регионах России, в которых планируем в 2022 году открыть не менее 5 новых сервисных станций. Также мы планируем расширение дилерской сети DAF и на Дальнем Востоке», – заявил генеральный директор «ДАФ Тракс Рус» Ерун Клитси.

Кроме грузового сегмента рынка, мы постоянно следим за изменениями в сегменте легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».

Фото: DAF