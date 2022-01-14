АЕБ предлагает облагать «налогом на роскошь» автомобили дороже 6 млн рублей

Ценовую планку, по достижении которой автомобили в России облагаются «налогом на роскошь», необходимо увеличить минимум вдвое, то есть до 6 млн рублей, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как пишет агентство «Прайм», актуальный ценовой порог был установлен еще в 2014 году и составляет 3 млн рублей. При этом, по данным агентства «АВТОСТАТ», средняя цена автомобиля в России за это время увеличилась более чем на 80%.

Между тем, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре сообщал, что его ведомство совместно с Минфином начало обсуждать повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под «налог на роскошь».

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Только в прошлом году он увеличился на 87 моделей. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Посмотреть и сравнить официальные розничные цены на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Lamborghini