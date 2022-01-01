Polestar показал новый флагманский кроссовер

Polestar, электрический суббренд Volvo, поделился официальной фотографией и информацией о новом кроссовере с индексом 3: новинка, которая по габаритам сравнима с XC90, станет флагманом линейки марки. И Polestar 3, и Volvo XC90 дебютируют в течение следующего года, причем если первый будет исключительно электрическим, то XC90 предложат в том числе с установками на базе ДВС. Обе модели будут собирать на заводе Volvo в США, в штате Северная Каролина, пишет портал Motor.ru.

О Polestar 3 известно, что в его основу ляжет платформа Volvo SPA2. В отличие от XC90, электромобиль будет двухрядным и получит две модификации, с одно- и двухмоторной установками. На официальном снимке можно рассмотреть дизайн новинки, даже несмотря на то, что кузов покрыт камуфляжем: экстерьер выполнен с оглядкой на концепт Polestar Precept образца 2020 года, а фары имеют характерную Т-образную форму, из-за которой напоминают молот Тора.

Согласно планам Polestar на ближайшие несколько лет, уже к 2025 году компания увеличит продажи с нынешних 10 тысяч машин в год до 290 тысяч. Также компания намерена расширить свое присутствие: количество стран, в которых представлен Polestar, вырастет с 14-ти до 30-ти.

Что касается следующего поколения XC90, то, по инсайдерской информации, модель могут переименовать в Embla: это косвенно подтвердил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон. Слово Эмбла позаимствовано из скандинавской мифологии – так звали первую женщину на земле.

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Фото: Polestar