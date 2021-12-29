Модель УАЗа в ноябре стала самым продаваемым пикапом в России

На рынке новых пикапов в нашей стране снова сменился лидер. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», в ноябре нынешнего года им стала модель УАЗа. Напомним, что в октябре первенство в этом сегменте завоевывал Mitsubishi L200, а в августе и сентябре – Toyota Hilux. При этом УАЗ «Пикап» последний раз был лидером в июле.

По итогам ноября отечественная модель была продана в количестве 271 экземпляра (по данным АЕБ). По этому показателю ей удалось опередить Toyota Hilux, объем реализации которого в последний месяц осени составил 220 единиц.

Далее в ноябрьском рейтинге самых популярных пикапов в РФ следуют две модели из Китая – Great Wall Poer и Great Wall Wingle 7 (75 и 56 шт. соответственно). Mitsubishi L200 на этот раз оказывается только на пятом месте с показателем в 40 проданных автомобилей. Замыкает этот рейтинг Isuzu D-Max (15 шт.).

Если рассматривать статистику рынка за 11 месяцев, то самым популярным новым пикапом в нашей стране тоже является модель УАЗа. За период с января по октябрь она разошлась тиражом в 2674 машины. На второй строчке тут находится Toyota Hilux (2437 шт.), а на третьей – Mitsubishi L200 (1925 шт.).

Отметим, что УАЗ «Пикап» стал победителем премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership), учрежденной агентством «АВТОСТАТ». Ознакомиться с ее итогами можно здесь.

Фото: УАЗ