Петербургский завод Hyundai в 2021 году увеличил производство на 7%

Петербургский завод Hyundai по итогам 2021 года выпустил 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% выше показателя годичной давности. В частности, с конвейера предприятия сошло 71 тыс. седанов Hyundai Solaris (+31%) и 71 тыс. кроссоверов Hyundai Creta (-5%), сообщает пресс-служба корейской марки. На седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Rio X пришлись оставшиеся 92 тыс. автомобилей (+2%).

Стоит отметить, что в июле нынешнего года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей для выпуска новинки составили более 100 млн долларов.

Как отметил генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун, в уходящем году предприятие «ХММР», как и другие автозаводы, столкнулось с дефицитом автокомпонентов и, в частности, полупроводников. Однако «ХММР» удалось практически избежать перебоев на производстве, в том числе, благодаря использованию альтернативных маршрутов транспортировки импортных автокомпонентов – по железной дороге и через порт в Новороссийске. Новые маршруты позволили сократить время доставки компонентов в полтора, а в некоторых случаях и более чем в два раза.

Между тем,в четвертом квартале на конвейер «ХММР» начали поступать двигатели объемом 1,6 литра, выпущенные на российском заводе компании Hyundai WIA. А в 2022 году на новом предприятии планируется освоить выпуск 2,0-литровых двигателей. Напомним, компания Hyundai Wia открыла в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей в сентябре 2021 года. Этот проект стал одним из этапов реализации специального инвестиционного контракта между Минпромторгом, правительством Санкт-Петербурга и заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», направленного на локализацию производства на территории Российской Федерации. При выходе на полную производственную мощность завод Hyundai WIA станет крупнейшим производителем двигателей иностранного бренда в России.

Добавим также, в 2021 году российский завод Hyundai экспортировал в страны ближнего зарубежья более 24 тыс. автомобилей и машинокомплектов, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что более 16 тыс. машинокомплектов было отгружено в Казахстан для мелкоузловой сборки на заводе «Hyundai Trans Kazakhstan».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» достигли договоренности о поставках на завод в Казахстане автокомпонентов для мелкоузловой сборки автомобилей Hyundai Accent (в России модель называется Solaris). Договор затрагивает поставку компонентов, выпускающихся непосредственно на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (крупные кузовные панели, сваренные навесные детали кузова), а также российских и импортных компонентов (из Европы, Кореи, Китая и Индии) от поставщиков автозавода. Для подготовки компонентов к отправке в Казахстан завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» использует свою новую площадку на юге города, в Шушарах.

Во сколько обходится содержание автомобиля Hyundai или Kia в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Хендэ Мотор СНГ»