Стало известно, насколько могут подорожать автомобили LADA с 1 января 2022 года

АВТОВАЗ с 1 января 2022 года планирует обновить прайс-листы модельного ряда LADA. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информацию от дилеров, седан LADA Vesta станет дороже на 27 тыс. рублей, стоимость LADA XRAY увеличится на 24 тыс. рублей, седан LADA Granta подорожает на 11 тыс. рублей, а универсал LADA Largus – на 17 тысяч. Трехдверный внедорожник LADA Niva Legend с 1 января прибавит в цене 18 тыс. рублей, LADA Niva Travel будет стоить на 21 тыс. рублей дороже, чем сейчас.

Напомним, в уходящем году АВТОВАЗ переписывал прайс-листы на свои автомобили семь раз, причем последнее, декабрьское повышение цен стало максимальным с начала 2021 года – удорожание по большинству моделей LADA составило 25–40 тыс. рублей.

Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA – корейских Hyundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», – отметил С.Чемезов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 26373 автомобиля LADA – это на 30,7% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж на предприятии связывают с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 320795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: «АВТОСТАТ»

