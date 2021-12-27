Обновленный Chevrolet Traverse появится в России в 2022 году

Компания Chevrolet в 2022 году представит на российском рынке обновленный внедорожник Traverse. Соответствующий анонс появился на официальном сайте автопроизводителя. Стоимость новинки будет объявлена позже.

Как пишет портал Autonews.ru, в рамках модернизации полноразмерный кроссовер получил слегка измененную внешность с другой радиаторной решеткой, бамперами и оптикой, а в салоне появилась новая приборная панель и усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс.

Как и прежде, Chevrolet Traverse будет доступен с 3,6-литровым атмосферным агрегатом V6, развивающим 318 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Мотор действует вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Базовое оснащение Chevrolet Traverse предусматривает ксеноновые фары, систему дистанционного запуска мотора, камеру заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, в списке доступного оборудования значится трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также функции автоматического торможения перед препятствием и удержания автомобиля в занимаемой полосе движения.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chevrolet