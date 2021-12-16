Новый Fiat Scudo доступен для заказа в Европе

В Европе начался прием заказов на новый минивэн Fiat Scudo. В его основу легла платформа Stellantis, предназначенная для среднеразмерных фургонов. Автомобиль предлагается как с полностью электрической силовой установкой, так и с линейкой дизельных двигателей последнего поколения, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Таким образом, новый Scudo стал вторым после E-Ducato коммерческим автомобилем Fiat Professional, доступным и в электрической версии. Он оснащается батареями с запасом энергии 50 или 75 кВт•ч и предлагает лучший в сегменте запас хода – до 330 км (в цикле WLTP). Возможности загрузки автомобиля остаются неизменными вне зависимости от того, какой силовой установкой он оснащен. Объем грузового отсека может составлять до 6,6 куб.м, полезная нагрузка превышает 1 тонну, в дополнение к этому автомобиль способен буксировать прицеп массой до 1 т.

Помимо полностью электрической версии (мощность электродвигателя составляет 136 л.с.), доступны четыре варианта дизельных двигателей: 1,5-литровый в версиях 102 или 120 л.с. (агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач); 2,0-литровый в 145-сильной версии с 8-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией, или в версии 177 л. с., в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Все колеса автомобиля имеют независимую подвеску: усиленные стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости на передней оси и продольные рычаги с косыми поперечными тягами на задней. Fiat Scudo имеет усиленные пружины переменной жесткости, демпфирующие характеристики амортизаторов регулируются. Система адаптации характеристик амортизаторов в зависимости от нагрузки (AMVAC) изменяет демпфирование в зависимости от дорожного просвета автомобиля.

Длина базовой версии нового Fiat Scudo – менее 5 м, а высота – 1,9 м. Модель доступна в четырех вариантах конфигурации: фургон (Van), фургон с увеличенным пассажирским отсеком (Crew Cab), кабина с платформой (Cab with platform), и «Комби» (Combi M1), где число посадочных мест может достигать девяти.

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Фото: Fiat