Kia выпустит хардкорные версии кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride

Компания Kia зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) ряд торговых марок, которые предназначены для обозначения ориентированных на бездорожье модификаций кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride. Они будут называться Sportage X-Line, Sportage X-Pro, Sorento X-Line, Sorento X-Pro, Telluride X-Line и Telluride X-Pro, а в продажу на американском рынке автомобили поступят в середине 2022 года.

По данным издания Car & Driver, исполнение X-Pro для Sportage позиционируется на ступеньку выше X-Line. Оно включает 17-дюймовые матовые черные диски с внедорожными шинами Goodrich и систему выбора режимов движения по пересеченной местности – с «нормальным», «спортивным», «интеллектуальным» и «снежным» режимами. У него также есть светодиодные противотуманные фары, а также обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя. В качестве опции предлагается двухцветная крыша, пишет портал Motor.ru. Комплектация X-Pro Prestige добавляет светодиодные фары, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также регулируемое в восьми направлениях переднее пассажирское сиденье.

Скорее всего, модификации X-Pro для кроссоверов Sorento и Telluride будут построены по тому же принципу, что и Sportage. Известно, что Telluride X-Line получит 20-дюймовые колеса, черную решетку радиатора, дверные ручки в цвет кузова и глянцевую черную отделку различных деталей экстерьера.

А какие модели появятся на российском рынке в 2022 году? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».

Фото: Kia