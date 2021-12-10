Названа дата старта продаж нового FAW Bestune T77 в России

Компания FAW 14 декабря представит на российском рынке новый среднеразмерный кроссовер Bestune T77, говорится в сообщении китайской марки в социальных сетях. Как ожидается, в рамках презентации модели будут названы цены и объявлен старт продаж.

Новый Bestune T77 будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80. Длина новинки составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

На старте продаж новый FAW Bestune T77 будет доступен в двух комплектациях – Luxury (MT и DCT) и Prestige (DCT). Уже в базовое оснащение новинки входят панорамное остекление крыши, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа. В начале 2022 года ожидаются также поставки Bestune T77 в еще двух более богатых комплектациях – Elite и Premium.

В России автомобиль будет представлен в пяти цветах – белом, синем, красном, желтом и черном. При этом клиентам предложат три варианта комбинации двух цветов: белый, синий или желтый основной кузов в сочетании с черной крышей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 2986 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40. Как отмечается, выход Bestune T77 призван еще больше укрепить позиции FAW в нашей стране.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: FAW