Kia в ноябре 2021 года увеличила корпоративные продажи на 18%

Корпоративные продажи Kia в ноябре составили 2940 автомобилей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 20% от общего объема продаж автомобилей Kia в России. За одиннадцать месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 30936 машин, сообщает пресс-служба Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Kia реализовали 14515 автомобилей – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 190270 автомобилей Kia, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,2% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Проверить наличие всех новых автомобилей Kia у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: Kia