На бывший завод Ford во Всеволожске нашелся покупатель

На площадку бывшего завода Ford во Всеволожске нашелся покупатель. Об этом агентству «ТАСС» сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что пока не может назвать собственника данного предприятия. При этом он заверил, что «это станет известно уже скоро», и уже начинается стадия переоформления земельного участка на эту компанию.

Напомним, всеволожский завод Ford простаивал с июня 2019 года, когда американская компания свернула производство легковых автомобилей в России. На предприятии выпускались модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. Мощность предприятия во Всеволожске составляет более 160 тыс. автомобилей в год, а общие инвестиции Ford в производство с момента открытия предприятия превысили 400 млн долларов.

Между тем, осенью этого года президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, заявил, что компания Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей в России, причем речь может идти о полноразмерных внедорожниках. По его словам, при правильной организации производства в России может быть также налажен выпуск электромобилей Ford. Однако официально о возвращении американской марки в нашу страну не сообщалось.

Мы не только отслеживаем важные события в автомире, но и постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Во сколько сейчас оценивается на рынке ваш автомобиль с пробегом? Это можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Ford