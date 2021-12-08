Opel представил универсал Astra Tourer нового поколения

Компания Opel представила новое поколение универсала Astra Tourer, которое появится в Европе в середине 2022 года. О выходе модели на российский рынок не сообщается.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль построен на модернизированной платформе EMP2, позволяющей использовать гибридные и полностью электрические силовые установки. Новое поколение модели использует ту же платформу, что и новый Peugeot 308.

Универсал получил полностью новый дизайн кузова и интерьера – экстерьер выполнен в стилистике Opel Vizor, а в салоне предусмотрена фирменная панель приборов Opel Pure Panel с парой 10-дюймовых дисплеев. По своим габаритам и объемам багажника новинка идентична Peugeot 308 SW.

Astra Tourer оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с управлением джойстиком. В оснащение универсала войдет комплекс фирменных ассистентов водителя, включающий активный круиз-контроль, автоторможение, систему удержания в полосе, трассовый «полуавтопилот» Intelli-Drive 2.0 и система кругового обзора Intelli-Vision.

Линейка моторов Astra Tourer включает бензиновый 1.2 Puretech на 110 и 130 л.с., а также дизель 1.5 BlueHDi на 130 л.с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом», доступным только для самых мощных моторов. На старте продаж также будут доступны два гибрида – 180-сильный Hybrid 180 e-EAT8 на базе 150-сильного бензинового PureTech 1.6 и встроенного в «автомат» 110-сильного электромотора, а также 225-сильный Hybrid 225 e-EAT8 со 180-сильным бензиновым мотором и аналогичной трансмиссией с электромотором. Батарея на 12,4 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 60 км.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Opel