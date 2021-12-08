Volvo ХС90 в ноябре 2021 года стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Volvo в ноябре реализовали 552 автомобиля, что на 46,5% ниже показателя годичной давности. Как отмечается, на результаты продаж значительное негативное воздействие оказал продолжающийся дефицит комплектующих материалов, который повлиял на объемы производства, а следовательно – на объемы отгрузок автомобилей. Несмотря на эти ограничения, Volvo отметила неизменно высокий спрос на свою продукцию, который нашел отражение в книгах заказов. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи Volvo составили 8451 машину – на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Бестселлером Volvo на российском рынке в ноябре стал полноразмерный кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 277 единиц (-27%). Второй результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60, на котором остановили свой выбор 140 покупателей (-57%). На третье место вышел флагманский бизнес-седан S90 с показателем 71 реализованный автомобиль (-13%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2022 года компания Volvo планирует начать продажи в России обновленного среднеразмерного кроссовера XC60, а ориентировочно во втором квартале на российском рынке ожидается полностью электрический кроссовер XC40 Recharge.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volvo