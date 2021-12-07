Новый Toyota Land Cruiser 300 получил экстремальную версию в России

Российское подразделение компании Arctic Trucks, специализирующейся на модернизации внедорожников и пикапов, представило экстремальную версию модели Toyota Land Cruiser нового поколения. Автомобили уже доступны для заказа в России, однако новинка появится и на других рынках, в том числе в ОАЭ. Стоимость внедорожника обсуждается индивидуально с покупателем, пишет портал Autonews.ru.

Внешний вид экстремальной версии Toyota Land Cruiser 300 отличают большие 35-дюймовые внедорожные колеса на 17-дюймовых алюминиевых колесных дисках, а также расширители передних и задних колесных арок и брызговики. Что касается технических доработок, то Land Cruiser 300 от Arctic Trucks получил новые пружины и амортизаторы с электронным управлением. Из-за больших колес и модернизированной подвески дорожный просвет автомобиля увеличился до 260-270 мм в зависимости от силового агрегата, что на 40 мм больше по сравнению со стандартной моделью.

В результате углы въезда и съезда выросли на 5 градусов – до 37 и 30 градусов соответственно. Колею расширили на 320 мм – до 1840 мм. В качестве опционального оборудования предлагаются шноркель для преодоления глубоких бродов и лебедка с тяговым усилием до 5,6 тонны.

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс «300», доступен с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами мощностью 415 л.с., а также с 299-сильным 3,3-литровым турбодизелем. Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на стандартный заводской автомобиль на данный момент стартуют с отметки 5 млн 841 тыс. 500 рублей.

Toyota Land Cruiser 300 оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM, которая также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения.

Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с уже привычными режимами, получившей новые режимы Auto и Глубокий снег. Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D виды. Также автомобиль получил обновленную систему поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем сегмента SUV можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: Toyota