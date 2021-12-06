Пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Об этом в Twitter написал глава американской компании Илон Маск. По его словам, именно такая модификация новинки первой появится в продаже. Причем она будет самой дорогой версией Tesla Cybertruck, пишет портал Autonews.ru.

Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Как уточняет Insideevs, не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Также Tesla Cybertruck получит полноуправляемое шасси: задние колеса автомобиля могут поворачиваться под небольшим углом, что повышает маневренность машины на малых скоростях и увеличивает устойчивость на высоких. Подобными системами уже оснащены конкуренты Tesla Cybertruck в лице Rivian R1 и GMC Hummer EV.

Напомним, концептуальная версия нового Tesla Cybertruck была представлена в ноябре 2019 года, а его серийное производство должно было начаться до конца 2021-го. Однако в сентябре стало известно, что премьера серийной версии пикапа состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023-го.

Добавим также, что в том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили рекордные 13,75 млрд долларов. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2020 году, следует из финансовой отчетности компании. Наибольший объем продаж из четырех моделей Tesla в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla выпустила почти 229 тыс. таких электромобилей. В третьем квартале 2021 года Tesla поставила 241,3 тыс. машин – это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук. Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

А что происходит на рынке электромобилей в нашей стране? Какие марки и модели здесь представлены? Что говорят аналитики о перспективах развития сегмента? Вся информация содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: insideevs.com