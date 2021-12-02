Новый Volvo XC90 сменит название на Embla

Кроссовер Volvo XC90 следующего поколения получит новое название, сообщил глава шведской марки Хакан Самуэльссон и намекнул, что оно будет начинаться с гласной буквы. Между тем, стало известно, что компания подала патент на товарный знак Embla – по всей видимости, именно так и назовут внедорожник новой генерации. Слово Эмбла позаимствовано из скандинавской мифологии – так звали первую женщину на земле.

Как пишет портал Motor.ru, о будущем Volvo Embla известно, что он будет построен на платформе SPA2 следующего поколения, получит три ряда сидений и дизайн в стиле недавнего концепт-кара Recharge. По неофициальным данным, XC90/Embla получит продвинутый комплекс автономного вождения с лидаром, встроенным в крышу – технология дебютировала на Volvo Recharge. Автопилот разработан совместными усилиями Luminar, Zenseact и Nvidia и соответствует третьему уровню автономности по шкале SAE.

Предполагается, что Volvo Embla будет технически унифицирован с Polestar 3, который будет позиционироваться как более спортивный кроссовер: он получит две версии, с одно- и двухмоторной установками, и, в отличие от XC90, будет рассчитан только на пять человек. Премьера Polestar 3 запланирована на 2022 год, а производство наладят на американском заводе в штате Южная Каролина, где будет выпускаться и новый XC90.

Напомним, компания Volvo решила полностью отказаться от традиции называть свои модели буквенно-цифровыми сочетаниями, такими как XC90, C40, S60 и так далее. Практика использования Volvo букв XC для кроссоверов, V – для универсалов, C – для купе и S – для седанов восходит к 1995 году. Однако переход в эру электромобилей шведский автопроизводитель хочет отметить введением имен собственных. Стоит при этом отметить, что планы Volvo, похоже, идут вразрез с тенденциями в мировом автопроме. Volkswagen, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания, перешел от таких имен, как Golf и Tiguan, к обозначениям ID.3 и ID.4. BMW и Mercedes-Benz тоже предпочитают названия типа iX и EQS, но у них это соответствует давней традиции.

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Фото: Volvo