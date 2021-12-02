10 марок повысили цены во второй половине ноября. Одна из них – повторно

В период с 16 по 30 ноября эксперты портала «Цена Авто» зафиксировали рост цен на автомобили десяти марок, при этом для одной из них это уже второе повышение за месяц. С нее и начнем.

Корейская Kia вывела на рынок три модели в версиях 2022 модельного года, из-за чего прайсы на них пришлось обновлять повторно. Так, двойную прибавку (в целом на 1,3 – 6,2%) в ноябре получили кроссвэн Carnival, кроссовер Seltos и хэтчбек Picanto в отдельных комплектациях.

Еще один лидер рынка, корейский бренд Hyundai, оформил прибавку на шесть моделей из восьми, сохранив прежнюю стоимость для кроссовера Creta и минивэна Н-1. Остальные модели Hyundai стали дороже на 1,5 – 3,4%.

А вот у французского Renault подорожала вся продуктовая линейка (на 1,2 – 2,0%). Примерно такие же масштабные ценовые изменения произошли у китайского Haval (на 1,4 – 2,3%) и корейского Genesis (на 1,1 – 2,4%).

Эксперты зафиксировали также рост стоимости на большинство моделей Skoda (на 1,3 – 3,6%) и Subaru (на 0,8 – 1,6%), на два кроссовера Nissan – Qashqai и Murano (на 1,1 – 2,6%), на пикап Great Wall Wingle 7 (на 5,6%), а также на внедорожник Chevrolet Tahoe (на 4,3 – 4,4%).

При этом за весь ноябрь цены повысили в общей сложности 27 марок. Какие именно – можно узнать здесь.

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