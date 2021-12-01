В России начались продажи нового Infiniti QX55

Российские дилеры Inifiniti начали продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 – наследника модели Infiniti FX. Новинка предлагается в России с безальтернативным 2,0-литровым двигателем VC-Turbo мощностью 249 л.с., сообщает пресс-служба японской марки.

В стартовом исполнении Luxe (от 4 млн 170 тыс. руб.) новый QX55 оснащается полноприводной трансмиссией, бесступенчатым вариатором, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, люком с электроприводом в крыше, электроприводом пятой двери, мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также широким набором средств активной и пассивной безопасности. В том числе 8 подушками безопасности, включая эйр-бэги для защиты коленей водителя и переднего пассажира, системой динамической стабилизации VDC.

Исполнение Essential (от 4 млн 445 тыс. руб.) дополнительно получает обивку сидений из натуральной кожи, память настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида, дистанционный запуск двигателя, трехзонный климат-контроль, систему кругового обзора с навигацией и др.

Помимо этого, комплектация Essential с пакетом ProAssist (4 млн 595 тыс. руб.) включает матричные светодиодные фары с дизайном Cube оснащенные адаптивной системой освещения, проекционный дисплей на лобовом стекле, функцию поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения о наличии объектов в «слепой» зоне и систему контроля линии разметки.

Топ-исполнение Essential ProActive за 4 млн 695 тыс. рублей дополнительно предлагает прямое адаптивное рулевое управление и системы предотвращения выхода из полосы движения и предотвращения столкновения в слепой зоне.

Яркий купе-кроссовер, в дизайне которого читаются как отсылки к легендарной модели INFINITI FX, так и черты современных SUV, не разменивает дизайн на потребительские качества. Покупателям QX55 обеспечено и всеобщее внимание, где бы они не появились, и роскошный интерьер.

Проверить наличие других моделей Infiniti у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: Infiniti