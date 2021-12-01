Polestar показал серийный седан Polestar 5

Компания Polestar показала, как будет выглядеть ее пятая серийная модель, предвестником которой почти два года назад стал концепт-кар Precept. Стоит отметить, что из заявленных недавно трех новинок модель Polestar 5 появится на рынке позже всех – только в первой половине 2024 года. Перед ней компания представит крупный кроссовер Polestar 3 и среднеразмерный купеобразный паркетник Polestar 4, пишет издание «Авторевю».

Электрический Polestar 5 составит конкуренцию Audi E-Tron GT и Tesla Model S, а также Porsche Panamera. Новинка получит купеобразный кузов, массивный панорамный люк, узкую переднюю оптику, а также слитный задний светодиодный фонарь и традиционные зеркала заднего вида.

Характеристики Polestar 5 пока обозначены приблизительно – и только для топ-версии. На задней оси будет электромотор мощностью 612 л.с., отдача переднего двигателя – 272 л.с., то есть суммарная мощность аж 884 л.с. Предусмотрен двухступенчатый редуктор с двумя сцеплениями, причем они могут одновременно размыкаться для экономии электроэнергии. Тяговая батарея работает с напряжением 800 вольт и позволит проехать на одной зарядке более 600 км.

Производство Polestar 5 будет налажено в Китае – на заводе концерна Geely в Чунцине. Причем это будет уже пятая площадка по сборке электромобилей Polestar: другие модели пропишутся на предприятиях в Луцяо, Чэнду и Ханчжоу, а также на американском заводе Volvo в Южной Каролине. К 2025 году ежегодный объем производства моделей Polestar должен вырасти до 290 тыс. автомобилей.

А какие модели электрокаров представлены на российском рынке? В каких регионах их больше? Каковы перспективы развития сегмента? Вся эта информация содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Polestar