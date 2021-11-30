Автозавод «Урал» в 2022 году намерен увеличить экспорт на 25%

Автомобильный завод «Урал» планирует в 2022 году поставить на экспорт почти 2 тыс. автомобилей, в том числе около 1,5 тыс. машин в страны дальнего зарубежья и 500 в страны СНГ. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что по итогам 2021 года экспорт, как ожидается, составит порядка 1,6 тыс. автомобилей, из которых 1,1 тыс. грузовиков - это поставки в страны дальнего зарубежья остальное – в страны СНГ. Таким образом, в 2022 году автозавод может увеличить объем экспортных поставок в сравнении с ожидаемым в этом году показателем на 25%.

Как отметили в пресс-службе АЗ «Урал», в этом году основной объем продаж приходится на полноприводные модификации автомобилей «Урал-4320», также с 2020 ведутся поставки неполноприводных моделей.

«Последнее время большой интерес к технике «Урал Next» проявляют страны Европы, и ряд стран уже начали закупать нашу технику», – добавил представитель завода.

Как сообщалось ранее, автозавод «Урал» планирует в 2021 году увеличить выпуск автомобилей на 5% по сравнению с показателем предыдущего года – до 8,7 тыс. машин, в 2022 году ожидается ускорение темпов роста производства до 8%.

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Фото: АЗ «Урал»