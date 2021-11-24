С 1 марта 2022 года водителей могут оштрафовать даже за мытье стекол и номерного знака

В автомобильных СМИ в очередной раз вспыхнуло обсуждение новых пунктов Административного кодекса, которые должны заработать уже весной 2022 года. Так, под запрет планируют отдать мойку фар, стекол и номерных знаков во дворах. Между тем даже обычную протирку стекол при желании можно отнести к мойке автомобиля, а этот процесс, совершенный возле подъезда, во дворе, а не на мойке, решено наказывать штрафом от 300 до 5 тысяч рублей. Об этом пишут корреспонденты "За рулем", заглянувшие в поправки к Кодексу.

Также стало известно, что планируется штрафовать водителей (на 4 тысячи рублей), которые поставили машину на лужайку - даже если эта лужайка находится перед их собственным частным домом. Можно будет получить штраф (в 5 тысяч рублей) и за то, что оставил машину постоять рядом с детской площадкой: если границы площадки не обозначены муниципалитетом, найти нарушение у такой стоянки будет очень легко.

Отметим другой интересный момент: вашу машину смогут признать автохламом только за то, что в ней разбито стекло или, к примеру, нет крышки топливного бака (которую кто-то мог свинтить, пока вы сладко спали ночью). Согласно статье 16.10 КоАП РФ автохламом предлагается считать любое транспортное средство, если у него отсутствует хотя бы одна кузовная деталь (крыло, замок двери и пр.). А если рядом с вами живет еще и злобный сосед, который вовремя сообщит об этом в надзорные органы - не сомневайтесь, штраф от 1 до 3 тысяч рублей вам заплатить придется.

В ст. 12.5 КоАП РФ может появиться 500-рублевый штраф за неработающую лампочку заднего хода, габаритные огни и фары - за то, что они светят слишком ярко, более 2000 люмен, за висящий перед лобовым стеклом видеорегистратор (хотя, куда его еще монтировать?) и навигатор, за отсутствие противосолнечных козырьков, подголовников и подушек безопасности, предусмотренных производителем, за поврежденный бампер. Причем, судя по предлагаемым мерам наказания, инспектор может не только оштрафовать за подобные неисправности, но и запретить эксплуатацию автомобиля совсем.

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Фото: mk-saransk.ru