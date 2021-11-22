УАЗ «Патриот» представлен на американском рынке

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Его представила итало-американская компания Bremach под новым названием Bremach 4x4. В США модель стоит 26,4 тыс. долларов (1,94 млн рублей), и аналоги намного дороже. Например, Ford Bronco обойдется в 28,5 тыс. долларов, а Jeep Wrangler – в 29,1 тыс. долларов, при этом оба внедорожника из США будут двухдверными, с мягкой крышей и «механикой», пишет портал Motor.ru.

За сутки компания Bremach получила 3,8 млн долларов в виде задатка. На сколько автомобилей оформлены предзаказы не уточняется, но минимальный взнос составляет 100 долларов. Клиентов привлекают низкой ценой, а также расширенной гарантией (5 лет или 97 тыс. км).

Между тем, Bremach 4x4 еще не прошел сертификацию в США, у импортера не сформирована дилерская сеть, а поставки обещают начать в 2022 году без конкретики месяца. Поскольку под капотом американского «Патриота» остался 150-сильный двигатель ЗМЗ, не исключены проблемы с экологическим соответствием. Впрочем, окончательный перечень спецификаций все еще разрабатывается. Не исключено, что американский «Патриот» может получить двигатель V8 от местных производителей – от Ford или GM.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2021-го чешская компания MW Motors, занимающаяся мелкосерийным производством премиальных электрокаров, начала продажи электрической модификации внедорожника УАЗ «Хантер». Стоимость новинки, которая получила название MWM Spartan EV, начинается от 39,9 тыс. евро. Это более чем вдвое дороже бензинового Spartan (от 19,9 тыс. евро), однако электрические конверсии на базе Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса стоят в разы дороже и не всякому европейскому лесничеству по карману.

Проверить наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки в России можно здесь.

Фото: Bremach