ГАЗ в октябре увеличил продажи в России на 17%

Горьковский автозавод в октябре реализовал 5881 легкий коммерческий автомобиль, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 44683 автомобиля марки ГАЗ (+21%), согласно данным АЕБ.

Самой популярной моделью в сегменте LCV остается «ГАЗель», чья реализация в октябре составила 4708 автомобилей (+13%). Спрос на ГАЗ «Соболь» увеличился на 37% до 1173 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае на Горьковском автозаводе началось серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций, цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т и микроавтобусов. В дальнейшем линейку «ГАЗель NN» пополнят шасси, фургон-комби и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Инвестиции в создание автомобиля «ГАЗель NN», в том числе в разработку новой электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства составили порядка 3,2 млрд рублей. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ