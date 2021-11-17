Ford Mondeo стал кросс-седаном после смены поколения

В базе Министерства промышленности и информатизации КНР появились первые фотографии и некоторые технические характеристики нового Ford Mondeo. После смены поколения модель превратилась из классического трехобъемника в кросс-седан с увеличенным дорожным просветом и дополнительной защитой нижней части кузова, пишет портал Autonews.ru.

Судя по снимкам, новый Mondeo для китайского рынка внешне напоминает купе-кроссовер Ford Evos, дебютировавший в апреле нынешнего года в рамках Шанхайского автосалона. Кроме того, в дизайне кросс-седана можно найти сходство с электрическим кроссовером Ford Mustang Mach-E.

Фотографий интерьера пока нет, однако можно предположить, что новинка получит салон в стиле Evos с 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью или большим дисплеем мультимедийной системы SYNC+ 2.0 диагональю 27 дюймов.

В Китае Ford Mondeo будет доступен с 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем EcoBoost мощностью 245 л.с., работающим вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года компания Ford окончательно прекратит выпуск модели Mondeo нынешнего поколения в Европе, оставив ее без прямого преемника. Автомобиль был запущен в качестве замены модели Sierra в 1993 году и с тех пор разошелся тиражом почти 5 млн экземпляров. Однако в последние несколько лет популярность этой модели стала резко падать, что объясняется растущей популярностью кроссоверов и внедорожников – на данный момент на этот сегмент приходится до 40% продаж американской марки.

А какие модели могут выйти на российский рынок до конца года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ford